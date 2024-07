Több éves összefogás eredménye az, hogy most az új bekötőút átadójához érkeztünk. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Faluprogram segítségével valósította meg a felújítást. Hatalmas kátyúk, hullámos felgyűrődések jellemezték Kisbér Járásának faluját. Az Ászár-Csatka bekötőúton az elkopások mellett az elgazosodott út menti növényzet is nehezítette a biztonságos közlekedést. Az útburkolat felújításához majdnem 4000 tonna aszfaltot használtak fel. A növényzet mellett az út vízelvezető rendszerét is kitisztították, szintbe hozták, és megjavították. Emellett, ahol szükséges volt az elhasználódott jelzőtáblákat is kicserélték. A régóta várt projekt az út burkolat javításától, a tereprendezésen keresztül a jelzővonal felfestéséig négy hónapot vett igénybe.

A csatkai bekötőút átadóján Bognár Tímea polgármester, Rapcsák György a Magyar Közút Zrt kisbéri mérnökvezetője és Czunyiné dr. Bertalan Judit is részt vett

Fotó: Flajsz Peter

Örömteli átadó

Az átadót a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kisbéri mérnökségvezetője Rapcsák György nyitotta meg.

Mindig öröm számunkra ha egy útfelújítás megvalósul, főleg akkor ha saját magunk kivitelezhetjük.

A most felújított útszakaszt ugyan is a Magyar állam megbízásából a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját eszközparkjából és emberi erőforrásából valósította meg. Ez azt jelenti, hogy nem külsős speciális szakosodott útépítő kivitelező cégek kellet megbízniuk a munkával, saját kollégáik tanulták meg a gépek kezelését és végezték el a munkát. A kollégáira és munkájukra büszke Rapcsák György nyitóbeszédében megköszönte a település lakóinak türelmét, kollégái kitartó munkáját, és sok balesetmentes kilométert kívánt a közlekedőknek.

Fontos a bekötőút

Az első mondat a köszöneté.

- vette át a szót Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. A Kisbéri Járásban évek óta szívügye a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel karöltve az elhasználódott és veszélyessé vált útszakaszok felújítása. Külön figyelmet fordítva arra, hogy ne csak a főbb útszakaszok kapják meg a szükséges javítást. A csatkai bekötőút esetében is felmerül a kérdés, hogy miért a zsákfalu útja élvezett prioritást. A képviselő kiemelte, hogy hosszútávú céljuk az, hogy a járásba tartozó összes olyan út, ami a központba esetünkben Kisbérrel köti össze a településeket korszerű és használható legyen.