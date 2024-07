A Vasárnapnak az idén tavasszal arról is beszélt Mónika, hogy amikor elkezdett mesélni, a nagymamája ragaszkodott hozzá, hogy helyi, kéméndi történeteket adjon elő. Kezdetben mindezt kéméndi viseletben is tette, de abban kényelmetlen volt leülni például. A Jásztánc Alapítvány egy kurtaszoknyás képpel emlékezett meg róla:

Meghívókat kézbesítettek az Árpád hídi tragédia előtt

A Tényeknek nyilatkozott a karambolt túlélő, vétlen taxis. A sérüléseit felsorolta, de mint mondta, nemigen emlékszik a történtekre, csak a csattanásra, és hogy beszélnek körülötte. A jegyespár egy barátja azt mondta a TV2-nek, hogy a tragédia napján is esküvői meghívóikat kézbesítették. A hírműsorban meg is mutatták meghívójukat. Az egyik augusztusi dátumra és Gyergyóditróra szólt. A vőlegény erdélyi származású volt, a közeli Gyergyószentmiklósról származott.

Más hírek szerint most hétvégén lett volna Mónika és Ervin esküvője. Úgy tudjuk, Esztergomban tartották volna. Kéménd, ahonnan származott a mesemondó, mintegy 15 kilométerre fekszik a királyvárostól. Lehetséges, hogy ez a polgári szertartás lett volna, az erdélyi alkalom ugyanis templomi esküvőre és lakodalomra invitálta a násznépet, akik most temetésre készülhetnek. A Vasárnapnak a mesemondó most májusban egy történetet is részletével érzékeltette, mintegy üzenetként megfogalmazva, milyen fontos a szerelem. Most a tragédia után a szerettei, pályatársai abban bíznak, valahol odaát már tényleg süt rájuk a nap mindörökké:

Higgyék meg nekem, hogy a világon a legnagyobb dolog a szerelem. Ha nincs kit szeress, vagy szeretetlen társsal kell, hogy élj, az olyan, mintha örökké homályban lennél. De ha van kit szeress, és téged is szeretnek, akkor magad virág vagy, és örökké süt reád a nap.

Mónika néhány évvel ezelőtt az észak-komáromi Viking Pub-ban is fellépett: