Ezt követően megérkezett a színpadra Meződi József is és felhangzott a Eladó, kiadó most a szívem, a Nem tudok élni nélküled, az Okosabban kéne élni, a Nincs szerencsém, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, a Bármit mondasz szeretlek, a Ma este felmegyek majd hozzád, a Kislány vigyázz!, a Szeretlek éjjel, szeretlek nappal és a Homokvár, légvár, kártyavár is.