Az intézmény közösségi oldalán számolt be ennek menetéről, ugyanis a tömörraktárban lévő dokumentumok is könnyedén hozzáférhetőek és a legtöbb esetben kölcsönözhetőek is. Az olvasószolgálati pultoknál lévő raktári kérőlapokat szükséges ehhez kitölteni, melyre fel kell írni a kért dokumentum raktári jelzetét, szerzőjét, címét, a kérő személy nevét, olvasójegyének számát és a kérés dátumát. Ebben is segít az olvasószolgálatos könyvtári munkatárs, s természetesen a kitöltés után is neki kell leadni a papírt, s így akár pár percen belül, de legkésőbb másnap már az olvasó lapozgathatja is a kért kötetet.

A könyvtár és fiókkönyvtárai július 1-je és augusztus 31-e közötti nyári nyitvatartásáról is informálódhatnak az intézmény webes felületein. Szombatonként a központi könyvtár zárva tart, keddtől péntekig 9 és 19 óra között várják az olvasókat.

A Bánhidai Fiókkönyvtár július 22-től július 31-ig és augusztus 12-től augusztus 16-ig zárva tart. A Felsőgallai július 29-től augusztus 12-ig, a Kertvárosi augusztus 12-től augusztus 23-ig, a Népház Úti Fiókkönyvtár június 28-tól július 1-ig valamint július 22-étől 26-áig zárva tart. Az Újvárosi június 25-től - augusztus 27-ig keddenként rövidített nyitvatartással, július 29-től augusztus 9-ig pedig zárva tart.