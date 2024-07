Kezdhettünk fellélegezni, amikor azt láttuk, vármegyénkben is lesz légi kémiai szúnyoggyérítés. Nem sokáig tartott azonban az öröm, mert kiderült, a hőségriadó miatt elhalasztják a dolgot, mondván, a szúnyogok ilyenkor csak napnyugta után aktívak, így nem lenne hatékony a gyérítés. Így aztán nem elég, hogy napokon keresztül szenvedhetünk a hőségtől, kimozdulni sem tudunk esténként, mert a szúnyogok minket fogyasztanak el majd vacsorára. A légi szúnyoggyérítést pedig vélhetően jól meg is spórolhatják az illetékesek. Elnézve a következő napok időjárását, mire a hőségriadónak vége lesz, addigra az ősz is beköszönt...