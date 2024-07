Folyamatosan bővítették a termelési kapacitásukat: 1961 és 65 között ötezernél is több lakás épült Tatabányán. A képeken látható Dömper, Bager, Csepel tehergépkocsi és Robur is – az akkori időszak ikonikus szállító- és építő eszközei. A blokkos technológia továbbfejlesztésével aztán kilenc emeleteseket is tudtak építeni. Dallos István azt is elmesélte, hogy annak idején az Árpád szálló helyén egy hatalmas bombatölcsér volt: itt fürödtek, játszottak a tócsában. Nem sokkal később pedig megjelentek az úgynevezett házgyári épületek, a tízemeletes tömblakások is a városban.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!