Tankokkal harcoltak a tatai laktanyában. Civilek és katonák külön kategóriákban vívták a csatákat, hogy végül a győztes vigye haza a kupát. A Digital Warriors: Leopard Mission 2 – World of Tanks Kupa, a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség e-sport versenye igazi harckocsik között zajlott Tatán, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárnál. Az eseményről a tatai dandár osztott meg látványos fotókat a közösségi oldalán.

Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook

Az biztos, hogy az idei versenyt sokáig fogják még emlegetni a résztvevők. Nem csak a csaták izgalma, vagy a furfangos ellenfelek miatt, hanem a nem mindennapi helyszín nyújtotta élmény is hozzájárult különleges hangulathoz.

Tankok között zajlott a World of Tanks Kupa

Ugyanis a tatai dandár egyik harckocsi hangárjában rendezték be a bajnoksághoz szükséges tizenkét gépes állást és az élő közvetítés eszközeit. Mezei Péter szervező, a Honvédelmi Sportszövetség e-sport tanácsadója és a Budapesti Honvéd SE e-sport szakágvezetője a honvedelmisport.hu-nak elmondta, az ilyen jellegű versenyek célja megismertetni a civilekkel a kadétprogramot és a katonaság modernizált világát.

A World of Tanks a huszadik század páncélozott harcjárművek szimulációs harcjátéka

Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook

– A közös programok közelebb hozzák a társadalmat és a honvédséget egymáshoz. Ezért szervezünk négy-négy csapattal honvédelmi és open kategóriában is versenyt. A játékosok három a három elleni versenyszámban mérkőznek meg, a feladatuk elfoglalni egy bázist a másik likvidálásával. A legjobba a huszonévesek, de az idősebb korosztály is szereti a World of Tanks világát. Az autentikus környezet, az élő találkozás inspirálja a játékosokat – magyarázta Mezei Péter.

A játék kommentátora Aranyosi Péter humorista volt, aki elmondása szerint amatőrként már tíz éve játszik a programmal

Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook

A játék kommentátorának Aranyosi Péter humoristát kérték fel, aki szerint Tata egy gyönyörű díszlet volt a résztvevőknek.

– Csak csodálkozom a játékosok ügyességén! Amatőrként tíz éve játszom, számomra ez csak egy kikapcsolódás, de az itteni srácok ismerik ennek a játéknak a csínját-bínját. Bejutnak egy páncélos bázisra, igazi harckocsik közvetlen közelében játszhatnak, mi lehetne ennél menőbb – vélekedett a humorista. Az „összecsapások” végeredményeként a dobogó legfelső fokára a miskolci Andrássy Gyula Gépipari Technikum kadét csapata állhatott fel, az open kategóriában pedig a Lenovo Legion Honvéd győzedelmeskedett.