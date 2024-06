A vonatokra való fel- és leszállás megkönnyítése érdekében felújították a tokodi vasútállomáson lévő egyik peront – tudtuk meg Bánhidi László polgármestertől. Tájékoztatása szerint a nagyközség önkormányzata és a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatóság kölcsönös együttműködésének eredményeként valósulhatott meg a tokodi vasútfejlesztések című projekt első üteme. A 2. és 3. vágány közötti peront 45 méter hosszú szakaszon 20 centiméterrel megemelték. A magasított peron 1,6 méteres szélességben készült el és 5 centiméter vastag aszfaltréteget kapott.

Forrás: Facebook/Tokod Nagyközség Önkormányzata

A kivitelezést a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. végezte el, a MÁV szakfelügyelete mellett. Bánhidi László szerint a fejlesztést az indokolta, hogy az almásfüzitői vonalon közlekedő vonatok magasak voltak a korábbi peronhoz képest. Mivel tapasztalataik szerint egyre többen veszik igénybe a vasutat Tokodon is, így fontosnak tartották, hogy megkönnyítsék az utasok helyzetét. A forgalmi irodánál lévő lépcsőt megszüntették, helyette kisebb rámpa épült, így mostantól babakocsival is könnyebben megközelíthető a peron. Bánhidi László elárulta: a jövőben is lesznek fejlesztések, a 10-es úti vasúti kereszteződésnél labirint korláttal biztosított gyalogos átjáró épülhet.