Az intézmény tájékoztatása szerint a törésfelület is bizonyítja, hogy a betonlemeznek az érintett szakaszán nincsen vasalat, ezért nem biztonságos a falszakasz. Hozzáteszik, hogy a bejárat felett is hasonló szerkezet található, melyet el kell távolítaniuk, továbbá meg kell oldaniuk a látogatók biztonságos be- és kijutását is.

Átmenetileg nem fogad látogatókat a vármúzeum.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Amíg nem végzik el a szükséges munkálatokat, addig az intézménynem fogad látogatókat. A vármúzeum arra kéri az előre bejelentett csoportokat, hogy érkezésük előtt keressék kolléganőjüket a +36 70 503 9664-es számon.