A Víz Zene Virág Fesztiválon óriáskerékkel is találkozhattok a vár bejáratánál, amelyről nem csak a fesztivál területét lehet látni a magasból, hanem Tatát körülvevő festői szépségű tájat is.

Nem csak a fesztivál területét, de egész Tatát, s annak festői képét is megtekinthetjük az óriáskerék által

Forrás: Víz Zene Virág Fesztivál/Facebook

Mint arról korábban beszámoltunk, április elején jelentette be a Víz Zene Virág Fesztivál Egyesület a tatai önkormányzatnak, hogy idén nem kívánja megszervezni az országos hírű fesztivált. Michl József polgármester kérésére azonban tárgyaltak egy tatabányai céggel, akik a város támogatásával elvállalták a szűkös idő ellenére is a programok megszervezését. A Blue Hill Média Kft. ügyvezetője, Jakab Jácint azt is elárulta, hogy ők hogyan képzelik el a fesztivált.

Jakab Jácint elmondta, hogy amikor felajánlották nekik a lehetőséget, a legnagyobb kérdés az volt, hogy tudnak-e rövid idő alatt a tataiak és a térségiek számára a korábbihoz hasonló szerethető, a 30 évet tisztelő Víz Zene Virág Fesztivált szervezni.

Nagy kihívás a fesztivál megszervezése

– Kérdés volt, hogy tudunk-e olyan nagy, országos előadókat hozni, akik még nem voltak Tatán és mindenki büszke rájuk. Illetve meg tudjuk-e oldani a polgármester kérésére, hogy ársapkát vezessünk be az ételre és az italra. És valóban az ország egyik legszerethetőbb és legnagyobb családi fesztiválja legyen a Víz, Zene, Virág – sorolta a felmerülő kihívásokat az ügyvezető. Végül úgy érezték, hogy sikerülni fog a nem egyszerű feladat, így elvállalták a szervezést.