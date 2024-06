Ahogy arról már korábban beszámoltunk, változik a KRESZ. Jövő év március 31-re ígéri az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy elkészül az új magyar KRESZ. Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnökét kérdeztük az üggyel kapcsolatban. A Magyar Autóklub aktívan részt vesz az új KRESZ kialakításáról szóló folyamatban. Dr. Farkas Károly is tagja a bizottságnak, ami ezzel foglalkozik.

Változik a KRESZ, de hogyan?

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Változik a KRESZ, de hogyan?

A jelenlegi szabályozás 1977-ben készült, és azóta több módosításon esett át. A megkérdezett érintettektől beérkező több száz javaslatból a közlekedési szakértők egy új átfogó, hosszú távra szóló szabályozási rendszert szeretnének létrehozni. Dr. Farkas Károly a változtatás szükségességet az új járműfajták megjelenésével indokolta.

Foglalkozni kell azokkal az új elemekkel, amik hetvenhétben még nem voltak. Azokkal a járművekkel, amik akkor még álmunkban sem voltak.

Hosszadalmas döntési folyamat

A döntési folyamatról elmondta, hogy az érintettek többek között a Magyar Autóklub javaslatai az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kerülnek, amely az egész folyamatot koordinálja. A minisztérium több körben tárgyal a javaslatokról, figyelembe véve az országgyűlési képviselők, önkormányzatok, minisztériumok javaslatait is. A beérkezett javaslatok elbírálásáig eljutni is hosszas idő, az pedig, hogy ezek közül mely ötletek jutnak el a megvalósításig, azt előre nem tudni. A szakemberek mellett bevont feleknek köszönhetően az új KRESZ tehát nemcsak szakmai, hanem társadalmi érdekek mentén is formálódik.

Új járműnemek

Az új járműnemek és közlekedési formák bevezetésével kapcsolatos kihívásokat is kiemelte, például az elektromos rollerek és más, új típusú közlekedési eszközök esetében.

Az elektromos járművek esetében főleg a kisebbeknél, nagy veszélyforrásnak minősül a hangtalanságuk. Vannak javaslatok arra, hogy motort szereljenek bele, ami hangot ad, ugyanis ezek gyakran észrevétlenül közlekednek.

Végül hangsúlyozta, hogy bár a döntési folyamat hosszadalmas és bonyolult, az új KRESZ mindenképpen a közlekedés biztonságát és hatékonyságát fogja szolgálni. Az új KRESZ bevezetése komoly szakmai és társadalmi munkát igényel, de szükséges ahhoz, hogy a közlekedés biztonságosabb és korszerűbb legyen Magyarországon.