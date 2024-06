– A választás eredménye, amit a tataiak meghoztak az az, hogy továbbra lokálpatrióta, helyi gondolkodásban jártas és érdeklődő emberek közösségét akarják látni a város élén. És mindazokat, akik a városért ilyen formában szeretnének dolgozni, jó értelemben összekényszerítették közösségé, amelytől azt várják a lakók, hogy a város fejlődése és továbbvitele sikerülhessen. Magyary Zoltánnak sikerült Tóvárost és Tatát egyesíteni. Ezt a szép példát tartom én most magam előtt, ez a mi dolgunk is. Most éppen az adatott meg, hogy nem más pártok jöttek be a testületbe a Fidesz-KDNP mellé, hanem önmagukat civileknek tartó közösség érkezett és így kell egymásra találnunk és így szükséges ezt a közösséget most felépítenünk – vélekedett a polgármester.

A FÜGE egyetértést szeretne

Kvittund Dániel a FÜGE polgármesterjelöltje a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a tataiak döntésének eredményeként ősztől a testület legnagyobb és legerősebb frakcióját fogják adni.