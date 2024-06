Vármegyénk sok településén nem akadt kihívója a regnáló polgármesternek, vagy csak egy személy indult „harcba” a posztért. Így már a választás reggelén eldőlt, hogy ki is vezeti tovább a következő 5 évben a települést. A választás szabályai szerin, ha egy településen csak egyetlen jelölt száll harcba a polgármesteri székért, akkor számára egyetlen érvényes szavazat s elég ahhoz, hogy elnyerje a tisztséget.

Szabó Csaba egyike annak a 26 jelöltnek, aki a választáson már az első szavazó megjelenése után tudhatta: ő lesz a polgármester

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

Nekik már véget ért a választás

Komárom-Esztergom vármegyében a 76-ból összesen 26 olyan település van, ahol nem akadt kihívója a polgármesterjelöltnek. Így a valasztas.hu adatai szerint már a választás első részeredményei alapján elmondható, hogy a lakók megválasztották „új” polgármesterüket. Természetesen azért van még miért izgulni, több olyan település is van, ahol nem is egy, hanem több induló méretteti meg magát. Nem ritka, hogy négyen is harcba szálltak a posztért. De van olyan kistelepülés, ahol összesen 7 jelölt közül választhatnak a lakók.

Kövesd élő hírfolyamunkat a választásról!