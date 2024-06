Több szempontból is történelmi volt a múlt vasárnapi választás. Egyrészt igen magas volt a részvételi arány, másrészt pedig a Fidesz-KDNP a legutóbbi, 2019-es európai parlamenti választáshoz képest jóval több szavazatot kapott, több mint 2 millióan szavaztak a kormánypártok listájára. Erős Gábor szerint a jobboldal ahogy eddig is, úgy most is megnyerte Esztergomot. A 2-es számú választókerület többi településén is sokan éltek a szavazati jogukkal.

Erős Gábor értékelte lapunknak a választási eredményeit.

Forrás: beküldött

Az országgyűlési képviselő szerint az eredményekből le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat és ennek megfelelően kell folytatni a munkát. A sport világából érkező politikusként azt vallja, hogy ahol az ellenzéki pártok kapták a legtöbb voksot, ott azon kell dolgozni, hogy a következő választás alkalmával ismét a jobboldal győzzön.

– Esztergom rohamos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A választópolgárok értékelték a mostani ciklusban megvalósult fejlesztéseket, amit az önkormányzati választási eredmények is tükröznek. A Fidesz-KDNP Hernádi Ádámot, a város regnáló polgármesterét indította újra a választáson, aki az érvényes szavazatok több mint 70 százalékát szerezte meg, fölényes győzelmet aratott. Az esztergomi egyéni választókerületekben a kormánypártok jelöltjei egytől egyig 50 százalék feletti eredménnyel jutottak mandátumhoz. Szívből gratulálok Hernádi Ádámnak és a megválasztott képviselőknek – mondta Erős Gábor.

Az országgyűlési képviselő kitért a választókerület további településeire is. Megköszönte az eddigi munkájukat és további sikereket kívánt azoknak a polgármestereknek, akik nem indultak újra és más területen képzelik el a jövőjüket. Méltatta a nyugdíjba vonuló településvezetőket, nekik boldog, nyugodt, egészségben teljes éveket kívánt.

Az újraválasztott polgármesterek mellett az újonnan megválasztott vezetőknek is sok sikert kívánt, egyúttal azt kérte tőlük, hogy mindannyian az általuk képviselt település fejlődéséért dolgozzanak és a lakosság megelégedésére végezzék munkájukat.