Bencsik János országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) is értékelte a vasárnapi választás eredményeit. Mint fogalmazott, az, hogy az új önkormányzati testületek csak ősztől kezdik el a munkájukat, jó lehetőséget ad végiggondolni a folytatást, de kitért arra is, hogy köszönet illet mindenkit, aki segítette a voksolás lebonyolítását, de üdvözölte a magas részvételi arányt is. Kitért arra is, hogy az aktivistáknak és a támogatóknak hála a Fidesz-KDNP a lehetséges 21-ből 11 képviselőt delegálhat az Európai Parlamentbe, és hogy a vármegyei közgyűlésben is biztosították a többségüket, így dr. Popovics György elnök folytathatja a munkát. Külön gratulált a Tatai-medence falusi polgármestereinek, Schunder Tibornak (Baj), Mezei Ferencnek (Szárliget), valamint Dr. Bogár Istvánnak (Vértesszőlős). De a térség városainak helyzetét is elemezte.

Bencsik János higgadt, megfontolandó üzenetet küldött Tatára és Tatabányára, a választás eredményeit elemezve

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Tatabányán maradt a patthelyzet. Gratuláltam az újra megválasztott Szücsné Posztovics Ilonának, aki a szavazatok 50 százalékát szerezte meg, de továbbra sincs mögötte közgyűlési többség. Bízom benne, hogy ősztől nem a konfrontatív politizálást folytatja, hanem megbékül az eddig is fennáló helyzettel és nagyobb nyitottságot tanúsít majd a város által megválasztott további 9 önkormányzati képviselővel való együttműködés irányában. Gál Csaba frakcióvezető a 7 fős Fidesz-KDNP képviselőcsoportjával Tatabánya érdekében erre fog törekedni – részletezte, majd a tatai helyzetre is kitért.

A választás után van mit átgondolni

Mint fogalmazott, ezt a várost érinti az igazi változás, mert bár Michl József polgármester továbbra is bizalmat kapott, de elveszítette a képviselő-testületi többségét, ahol a civil szervezetek jelöltjei szoros versenyben nagyobb támogatást kaptak.

– Tatán tehát új időszámítás kezdődik. Szerencsére csak ősztől!

Addig viszont minden régi és új szereplőnek jól végig kell gondolnia azt, hogy az együttműködés, vagy a háborúskodás terévé teszik-e Tatát. Én az együttműködésnek szurkolok, s talán ez nem is elérhetetlen.

– fogalmazott, majd értekezett még arról, hogy az EP-választáson továbbra is a Fidesz-KDNP bizonyult a legerősebbnek közel 39 százalékkal.