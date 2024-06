Kövesd velünk a választás alakulását hírportálunkon és Facebook-oldalunkon! Az urnazárás után is érdemes lesz követni minket, reakciókkal, friss adatokkal szolgálunk majd. Ha a nap folyamán valami érdekeset, meglepőt vagy épp különöset tapasztalsz, oszd meg velünk a [email protected] mailcímen, a tárgyba beírva, hogy voks2024!

Megkezdődtek a választások

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A legfontosabb tudnivalók:

Reggel 6 és 19 óra között tartanak nyitva a szavazókörök

Komárom-Esztergom vármegyében a valasztas.hu adatai szerint 294 szavazókörben voksolhatunk, 76 településen

adatai szerint 294 szavazókörben voksolhatunk, 76 településen A 15 fős vármegyei közgyűlésbe 6 (párt)szervezet állított listát

Urnazárás után a polgármester-választások szavazólapjait számolják össze majd először a szavazatszámláló bizottságok, tudtuk meg a vármegyei jegyzőtől , dr. Veres Zoltántól.

, dr. Veres Zoltántól. További részletek a választásról:

7:30 Még kérhető mozgóurna

Ha valaki személyesen nem tud megjelenni a szavazókörben, kérhet mozgóurnát. Ezt online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is lehet kérni. 9-én 12 óráig, ügyfélkapun, személyesen vagy meghatalmazott által az illetékes szavazatszámláló bizottságnál.

6:45 Bokodon az országgyűlési képviselő volt az első

Czunyiné dr. Bertalan Judit volt az első szavazó Bokodon, mindez egyben azt is jelenti, hogy neki nem csak voksolnia kellett. A szavazatszámláló bizottságok és az elsőként szavazó választópolgárok ugyanis együtt vizsgálják meg, hogy a helyiségben használt urnák, valamint a mozgóurna üresek-e. Ezután a bizottság lezárja az urnákat: a műanyag urna fedelét az alsó részre illeszti és két oldalon plombával lezárja, a papírurnákon a nemzeti színű urnazáró szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urnákra címkéket ragaszt, amelyeket lebélyegez.

Korán kelnek a bokodiak: nem sokkal a kormánypárti országgyűlési képviselő után újabb szavazók érkeztek meg, hogy leadják a voksukat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

6:20 Utazás előtt gyors ikszelés

Meleg Károlyné 6 óra 10 perckor érkezett a Sárberki iskolába szavazni, a 21-es szavazókörbe. Elmondása szerint rendszeres szavazó, azt mondta Budapestre tart férjével, de előtte még megtette voksát.

6:00 - Elindult a szavazás

Rendben elkezdődött a voksolás Komárom-Esztergom vármegyében.

5:40 - Készülődnek a bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok tagjai már a szavazókörökben serénykedtek nyitás előtt is. Tatán, nem sokkal hat óra előtt a Kincseskert óvoda kapuja is nyitva volt már. Az épület két körnek is helyet ad vasárnap.