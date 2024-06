– Az iskola leállásával elindul az utazási dömping – helyesel Jászberényi Szalók Mónika, mikor az utazási szokásokról kérdeztük. Elmondta, hogy január és március között sokan foglalnak a dorogi utazási irodájában, nem véletlenül. A tapasztalat azt mondatja vele, hogy a 20-30 százalékos kedvezmény láttán egyre több család lesz híve az előre tervezésnek. Azért nagy igazság – teszi hozzá a Travel Angels irodavezetője – hogy a nyári hónapok last minute akcióival nem lehet versenyezni. Érdemes figyelni a kiírásokat, mert csak egyetlen hátránya van, hogy néhány nappal az utazás előtt kell lefoglalni a nyaralást, ám jóval kedvezőbb az ár.

A kultúrprogramok iránt érdeklődők a keszthelyi Festetics-kastély tökéletes választás

Forrás: 24 Óra Fotó: Szőts István

– Görögországba 75 ezer forintért lehetett utazni, ami magába foglalta a repülőjegyet és a szállást is. Mindez egy hétre szólt, egy főre – említi a legutóbbi ajánlatot Mónika, amit a szemfüles utazók néhány óra elteltével már le is foglaltak. Arra is volt példa – folytatja – hogy 100 ezer forint alatt eltölthettek Szicíliában is egy kis időt - hasonló paraméterek mellett.