Dr. Horváth József, Tata jegyzője, a Helyi Választási Iroda vezetője megerősítette a hírt: valóban újabb fellebbezés érkezettbe a vasárnapi választásokkal kapcsolatosan.

– A fellebbezést Kvittung Dániel nyújtotta be az őt érintő, polgármesterjelöltekre leadott szavazatok újraszámolásával kapcsolatosan. Ennek értelmében a mai nappal már át is szállítottuk a választáshoz kapcsolódó összes dokumentumot a Területi Választási Bizottsághoz, ahol először arról fognak dönteni, hogy van-e kellően alapos indok a fellebbezésre. Ugyanis az nem indok, hogy kevés a szavazatkülönbség. Meg kell indokolni, hogy milyen jogszabályra hivatkozva nyújtották be a fellebbezést. Ezt természetesen mindkét beadvány esetében vizsgálják – magyarázta a jegyző.