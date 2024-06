Ne maradj le a legfontosabb hírekről, iratkozz fel hírlevelünkre!

Újraszámlálás lesz Oroszlány több szavazókörében: Még nincs jogerős végeredmény Oroszlányban. A jövő hét elején négy szavazókörben is újraszámlálják az önkormányzati választáson leadott voksokat.

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem: döntöttek a tatai voksok újraszámolásáról: Két szervezet is nyújtott be fellebbezést a választással kapcsolatosan Tatán. Most kiderült, hogy kinek a kérésére lehet újraszámolás.

5 éve az NB II-ben védett, most az Eb-n bizonyíthat Gulácsiék mellett: Marco Rossi három kapust választott ki a németországi Eb-re, köztük egy korábbi tatabányai játékost. A magyar válogatott sorjában harmadjára bizonyíthat Európa-bajnokságon.

Rács mögött marad a tatabányai szatír: a Tatabányai Járásbíróság augusztus 19-ig meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, aki több nőt is megtámadott Tatabányán. A bíróság végzését az ügyészség tudomásul vette.

Óriási butaság terjed megint a neten, tényleg nem érdemes kipróbálni: most épp azt tanácsolják az embereknek, hogy leragasztott szájjal aludjanak.

A kormány elérte, hogy a kárpátaljai magyarság védelmére európai szintű garancia legyen: az Ukrajnával folytatandó EU-csatlakozási tárgyalások keretdokumentumába minden magyar feltétel belekerült.