A tűzünnep az idén kétnapos programmal várta az érdeklődőket Azaumba. Török Tímea intézményvezető elmondta, pénteken a TeatRum Trapptop gólyalábas előadással érkezett, a szülőket és a gyerekeket is bevonva az előadásba. Ezt követően tűzshow következett, amelyben a táncosok mellett a gladiátorok is szerepet kaptak, tüzes karddal és pajzzsal vívtak.

A tűzünnep alkalmával a római katonák is felvonultak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Tavaly a hagyományőrzők fel is vonultak a településen, hagyományteremtő szándékkal. Ez a program ezúttal sem maradt el, a római katonák és a barbár törzsek együtt meneteltek Azaumból a Petőfi térre. Ott már lobogott az olimpiai láng, amelyet körbe is táncoltak, majd a lángot a centurio elhozta a római táborba is. A járókelők érdeklődve figyelték a menetet, sokan videóztak, képeket is készítettek róluk.

Az ókori olimpiára egyéniben lehetett nevezni a feladatok között szerepelt rönkdobás, íjászat és pajzzsal futás is, a nyerteseket pedig babérkoszorúval jutalmazták.

Finom falatok is készültek a tűzünnep idején

A hagyományőrző csapatok főzőversenyen is részt vettek, amelyhez húst és zsályát kaptak. Bármit készíthettek, de hozzávalónak csak olyan összetevőket használhattak, amelyek az ókorban is elérhetőek voltak. A főzőversenyen az alábbi eredmények születtek: 1. helyezettek: Legio Brigetio és a Collegium Gladiatorium, 2. helyezett: Múltunk és Jövőnk Egyesület, 3. helyezettek: Savaria Legio és a Lancierii Sabarinses. Az elkészült finomságokat délután meg is kóstolhatták Azaum látogatói.