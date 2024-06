Kék villogóval és szirénával érkezett a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) piros autója a tatai Juniorka Alapítványi Óvoda udvarához. A gyerekek hatalmas üdvrivalgással fogadták a vendégeket.

A Juniorka Óvoda Csiga csoportosai érdeklődve állták körbe a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltóság autóját

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Órás

Az óvodában gyerekhetet tartottak, azonban az időjárás nem volt kegyes. A legtöbb eseményt a tornateremben kellett megtartaniuk, de a gyerekek igy is élvezték a különleges programokat.

Játszva tanítottak a tűzoltók

Szerencsére péntek reggelre kisütött a nap, így az egész hét megkoronázásaként különleges vendégek érkeztek a gyerekekhez. Babolcsai István, az ÖTE tagja a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a négy ovis csoport fél órás váltásban nézhették meg a különleges felszerelésekkel telepakolt piros autót, illetve próbálhatták ki a fecskendőt. Az önkéntes azt is elárulta, hogy milyen kapcsolat fűzi az óvodához.

A gyerekek szívesen felpróbálták a sisakot és nézték meg a különleges felszereléseket

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Órás

– Nagyon szívesen járunk gyerekek közé, a toborzást, az utánpótlást nem lehet elég korán kezdeni. A piros autónak és a villogónak pedig mindig hatalmas sikere van – mosolygott az önkéntes tűzoltó miközben segített a gyerekeknek felpróbálni a sisakot. – A dunaalmási gyerekek már jól ismernek bennünket, de a Juniorka óvodába most érkeztünk először. A fiam a Süni csoportba jár, így örömmel tettünk eleget az óvoda felkérésének – tette hozzá Babolcsai. Közben a Csiga csoportosok be is ültek az autóba, hogy belülről is megnézzék milyen érdekességeket rejt.

Legnagyobb sikere a tűzoltófecskendőnek volt, amit a gyerekek közösen működtettek

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Órás

Természetesen egy kis tanulás sem maradhatott el. A tűzoltók a gyerekeket kérdezgették arról, hogy mit kell tenni baj esetén és hogyan kell segítséget hívni. Illetve egyesével végig nézték az autó csomagtartójában sorakozó felszereléseket. Babolcsai elmondta, hogy ezek az információk sokkal jobban megmaradnak a gyerekekben, ha egy ilyen élményhez tudják társítani azt. Márti nénitől, a csoport óvónőjétől azt is megtudtuk, hogy sok kisgyerek rajong a tűzoltókért. Például Soma kedvencei a tűzoltócsapok, a városban talán az összeset ismeri. Legnagyobb sikere a fecskendőnek volt, amit a gyerekek saját erejükkel hajtották meg, vagyis kipumpálták a tartályból a vizet. A fecskendőből kifolyó vízzel pedig egy jelzőbója tetején lévő labdát kellett eltalálniuk a gyerekeknek.