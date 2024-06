104 éve írták alá a trianoni békedikátumot. Az első világháború után Magyarország így elveszítette területe mintegy kétharmadát, lakosságának több mint felét. 2010 óta június 4. a nemzeti összetartozás napja. A nemzeti emléknapon különböző rendezvényekkel, programokkal, koszorúzásokkal emlékeznek a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, s hirdetik, hogy a nemzetet a határok sem szakíthatják szét. Mi a dunaalmási Vadvirág Dalkört kértük meg, hogy idézzék meg nekünk a Trianont követő időszakot. Két dalt, a Fenyő, fenyő, jaj, de magas fenyő kezdetűt, valamint a Rákóczi megtérésre című nótát énekelték el nekünk.

A komáromi híd 1911-ben. Tíz évvel később, a trianoni békediktátum miatt már nem egy város két oldalát kötötte össze: országhatárok találkoztak itt

Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

A békerződés folyományaként veszítette el hazánk Erdélyt, Máramarost, a Patriumot, a Kelet-Bánságot, a Felvidéket, Kárpátalját, Csallóközt, Fiumét, az Őrvidéket (a mai Burgenlandot), hogy csak néhányat említsünk az elcsatolt területekből. A földrajzilag megcsonkított egykori Magyar Királyság népességének több felét szakították el anyaországától.

Városokat is szétszakított Trianon

Az új határok esetenként településeket is kettészakítottak. Így lett Komáromból Dél-Komárom (a magyar oldalon), míg az akkori csehszlovák oldalán maradt városrészből Észak-Komárom. Nagylak és Somoskő is kettészakadt, de említhetnénk Balassagyarmatot is, amelynek nagyobb része hazánkban maradt, a csehszlovák oldalra eső részéből pedig Tótgyarmat néven jött létre „új” település.

Érdekesség: A Chľabához (Helembához) tartozó Helemba-sziget viszont Esztergomhoz került, mert a Duna sodorvonalától és a hajózási útvonaltól délre fekszik a wikipedia leírása szerint.

Komárom-Esztergom vármegyében is több programot szerveznek az emléknap kapcsán. Tatán a Kormorán adott koncertet június 3-án este, ahogy arról például Bencsik János országgyűlési képviselő is beszámolt. A zenekartól választott egy idézetet a képes beszámolóhoz:

Ne legyen több határ, mely elválaszt apámtól, ne kelljen a temetőket útlevéllel járnom!

Tatabánya Fidesz-KDNP-s polgármesterjelöltje, Gál Csaba is megemlékezett a békediktátumról. Mint fogalmazott: „Soha többet háborút!”