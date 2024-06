Öreg barátom nem egy friss gyümölcsök vásárlásában jeleskedő embertípus. Tegnap mégis ilyen ötlettel hívott. Neje tanácsolta neki, hogy szóljon nekünk is. Szép, reggel szedett sárgabarackot kínált nekik egyik rokonuk a szomszéd faluból. Kilója egy ezres. Hozzáértőként jeleztem a lehetőséget a páromnak. Az egész családra gondolva, maradtunk egy ötösben. Cimborám fia volt a szállító délután. A srác időben megjött. A megbeszéltek szerint nyomta a csengőt a bejárati kapu oszlopán. Öntevékenyen kopogott az utcai ablakon. Már vettem be a műanyag kannát, amikor még csengett a mobilom. A srác hívott barackügyben. Ilyen most a világ. –