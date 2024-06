Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk korábban, nemrég egy emberként fogott össze az ország Tompos Kátya gyógyulása érdekében, miután május elején kiderült, hogy súlyos beteg. A 41 éves színésznő olyan ritka daganatos betegségben szenvedett, amelynek a legmegfelelőbb kezelése Magyarországon nem elérhető, ezért a felépüléséért jótékonysági gálát és gyűjtést is szerveztek. Végül meglett az összeg, hogy Kátya megkapja a különleges kezelést, de sajnos már túl későn: Tompos Kátya május 31-én elhunyt. A színésznő megsegítéséből a tatabányai Jászai Mari Színház is igyekezett kivenni a részét: június 7-re hirdették meg a Jótékonysági Francia rúdugrás előadásukat.

Tompos Kátya 2020-ban, a MOST FESZT 2020 ötödik napján az ITT ÉS MOST KONCERT program keretében lépett fel a Jászaiban

Fotó: Prokl Violetta / Forrás: Jászai Mari Színház/Facebook

Mindenki Tompos Kátya gyógyulását akarta

A teátrum – ahol egyébként Tompos Kátya felléppet még 2020-ban, a MOST FESZT 2020 ötödik napján, az ITT ÉS MOST KONCERT program keretében – a Facebookon arról ír, megindító volt látni nézőik gyorsaságát a támogatásnyújtásban, és mindannyian bizakodtak, hogy az összefogás ereje elég lehet Tompos Kátya gyógyulásához. Az élet azonban sajnos közbeszólt.

Így azonban maradt a kérdés: mi lesz az összegyűlt összeggel? A színésznő haláláról megemlékező posztjukban a színház azt írta, hogy a Fábián Juli Emlékalapítvánnyal és a színház fenntartójával történő egyeztetést követően későbbi időpontban tudnak majd tájékoztatást adni az összeg és az előadás sorsáról.

Hasonló jótékonysági előadás Egerben is lett volna, ez azonban elmarad, a korábban megvásárolt belépő és támogatói jegyeket pedig a Gárdonyi Géza Színház visszaváltja – számolt be róla a heol.hu.

Emellett Tompos Kátya menedzsmentje is ejtett néhány szót a gyűjtésről a szörnyű hírt követően. Mint a Facebook-posztban írták, Kátya halála előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűlt összeg meghaladja a kezelése költségeit vagy - mint sajnos jelen esetben - ha nem lesz lehetősége befejezni.

Mivel mindenkit váratlanul ért, hogy Kátya bár keményen és kitartóan küzdött a betegséggel, mégis alulmaradt ebben az igazságtalan küzdelemben, nem volt lehetőségük egyeztetni jogi és pénzügyi szempontból akarata kivitelezhetőségéről. Így várhatóan egy hét múlva tájékoztatnak mindenkit az összegyűlt pénz sorsáról, illetve a megmaradt támogatás visszatérítésének lehetőségéről is.