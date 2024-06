– Az is pozitív változás, hogy ezzel párhuzamosan csökkent a kihasználatlan járatok száma is. Mint ahogy az is, hogy kevesebb volt az olyan eset, amikor a város külső részeire közlekedő járatokon egyáltalán nem volt le-, vagy felszálló utas. Összességében tehát az látszik, hogy nőtt a helyi tömegközlekedés kihasználtsága, de úgy látjuk, hogy szükségesek a további utasszámlások, valamint a későbbiekben a menetrend módosításának végiggondolása is, természetesen az utazóközönség ismételt megkérdezésével – összegezte a tapasztalataikat az alpolgármester.

Jöhetnek a zöld buszok?

Rigó Balázs a Zöld Busz Programról is beszélt a Kemma.hu-nak

– Hat teljes mértékben elektromos busz érkezhet Tatára 100 százalékos állami támogatás keretében. A buszok beszerzésének és a szükséges infrastruktúra kiépítésének költsége összesen 1,3 milliárd forint. Természetesen nagyon örülönk ennek a lehetőségnek, nemcsak azért, mert mintegy 260 tonnával csökkenhet ezáltal a szén-dioxid kibocsátás a városban, de jelentősen javul az utasok komfortérzete is, így reményeink szerint növekedhet az utasszám is. Ezeken a teljesen új buszokon ugyanis korszerű fűtés-szellőzés-klimatizálás, audiovizuális utastájékoztató rendszer, teljes akadálymentesség és kamerarendszer lesz biztosított. Emellett még a városi zajhatás is csökken – sorolta az előnyöket az alpolgármester, aki kitért arra is, hogy a pályázat megvalósításához szükséges az önkormányzat támogató nyilatkozata, amelynek elfogadásához komoly körültekintésre van szükség.