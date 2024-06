Tatán most 10 százalékkal magasabb a részvétel, mint az 5 évvel ezelőtti részadatok. És csupán 10 százalékkal marad le a 2019-es teljes részvételi aránytól. Sőt! Csak pár szavazattal marad le a 2024-es 13 órás részvételi arány a 2014-es önkormányzati választások összes szavazójától.

Bőven van mit pecsételni, óriási a szavazókedv, többek között Csémen is

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

De a többi város sem panaszkodhat. Bábolna megtartotta második helyét: az elmúlt 1 órában a szavazók 10 százaléka ment el voksolni ezzel 35 százalék felé emelkedett a részvételi arány. Ez már 13 százalékkal több az 5 évvel korábbihoz képest. Kisbér továbbra is erősen tartja harmadik pozícióját a 34 százalék feletti részvétellel, ami majdnem 16 százalékkal megelőzi már a 2019-es részeredményeket.

A friss adatok alapján Kisbér most is csúcsot döntött: többen szavaztak ma 13 óráig, mint 5 évvel ezelőtt 17 óráig.

Továbbra is Ácson, illetve Oroszlányon mentek el eddig a legkevesebben szavazni. Azonban ezen a két településen is 6 százalékkal magasabb a részvételi arány a korábbi önkormányzati választáshoz képest. Összességében elmondhatjuk, hogy idén az egész vármegyében jobban mozgósították a szavazóikat a jelöltek.

Országos szinten Komárom-Esztergom vármegye felküzdötte magát az ötödik helyre. Ha marad ez az aktivitás, akkor még a dobogóra is felkerülhet a vármegyénk.

A legkisebb, 500 főnél kevesebb választópolgárral rendelkező települések is igen szorgosak. Sőt! Csatka már 40 százalékos részvétel felett volt 13 órakor.