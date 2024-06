Izgatott gyerekekkel telt meg a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának előadóterme, a főváros tizedik kerületi tűzoltó-parancsnokságán működő intézményben pénteken hirdették ki a 2024-es alkotói pályázat eredményeit – közölte oldalán a vármegyei katasztrófavédelem.

Mint kiderült, vármegyénkből, kézműves alkotás kategóriában, korcsoportjában (6-10 éves) első helyen végzett Kele-Fordor Cinka Füstben c. alkotásával. Kézműves alkotás kategóriában, a dobogó második fokáig jutott korcsoportjában (6-10 éves) Markót Janka, Gróf Széchenyi Ödön, a parancsnok c. alkotásával. Kézműves alkotás kategóriában, korcsoportjában (11-14 éves) második helyen végzett és az Art Salon Társalgó Galéria különdíjában is részesült Jantyik György, Egy tűzoltás régen c. alkotásával.

Az ország különböző pontjairól összesen 3187 pályamű érkezett, 2928 a „Füstérzékelő életet menthet”, 259 pedig a „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” témakörben. Ez utóbbi számos portrét, novellát és verset ihletett, az alkotásokon érezhető volt, hogy a gyerekek számára is értéket képviselt a nagy előd, a „tűzpasa” munkássága. E különleges téma apropóján invitálták meg a rendezvényre Mustafa Aydogdut, a Yunus Emre Török Kulturális Intézet igazgatóját, aki örömmel tett eleget ennek a felkérésnek.

Mint az indoklásban elhangzott, a pályázat célja az volt, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit, vagy a tűzoltói hagyományokat. A füstérzékelő életet menthet tematika már ismert lehetett a fiatal alkotók körében, viszont a Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága kérdéskör a magyar-török kulturális évadhoz kapcsolódóan került napirendre.

Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő gratulált a kis tehetségeknek, mellette Borsos Mihály képzőművész és Mustafa Aydogdut is a további szárnypróbálgatásra bátorította az alkotó gyerekeket.