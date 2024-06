Az októbertől munkába álló képviselők a szerdai testületi ülésen vehették át megbízóleveleiket. Illetve átadták a Tatai Önkormányzat által 2010-ben alapított köztisztviselői díjat is.

Michl József a hagyományok szerint a júniusi testületi ülésen idén is átadta a köztisztviselői díjat. Idén Schweighardt Ottóné, Marika vehette át az elismerést

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A testületi ülésen Michl József polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót dr. Horváth József jegyzőnek, a Helyi Választási Iroda elnökének, aki elmondta, hogy a kompenzációs listáról június 22-én döntött a Helyi Választási Bizottság (HVB), ami június 25-én emelkedett jogerőre. Így a törvény értelmében a testületi ülésen már lehetőség volt átadni a megbízóleveleket, amiket a választási bizottság nevében Vámosi László elnök adott át a leendő képviselőknek.

Díjátadó a testületi ülésen

Az ünnepség azonban ezzel nem ért véget. Michl József a hagyományok szerint idén is átadta a köztisztviselői díjat.

– Immár 14 éve minden évben egyvalakit külön is díjaz az önkormányzat, a közszolgálatban, a köz szolgálatában elvégzett munkájáért. Idén Schweighardt Ottóné, Marika kapta azt a kitüntetést, amit erre a célra alapítottunk. Ő az, aki a beszerzések, közbeszerzések szakmai segítője a hivatalban. Ő tarja a kapcsolatot a város vezetéssel és a közbeszerző cégeinkkel és alakul ki általában az ö munkájának köszönhetően az a közbeszerzési eredmény, amit aztán mi megtárgyalunk. Hálásak vagyunk neki, odafigyelve, szorgalmasan és mindenkinek a kérdésére azonnal válaszolni képes munkatárs – magyarázta a polgármester.

Ezek után kezdődött meg a nyári szünet előtti utolsó testületi ülés, ahol többek között szó volt egy 10 hektáros terület belterületté való nyilvánításáról is. Az előterjesztésekből kiderült, hogy erre az Ipari Park üzemeltetőjének kérésére volt szükség, ugyanis egy új előszerződésnek köszönhetően év végével elfogy az összes szabad területük. Az újabb tíz hektár bevonásával azonban további cégek is érkezhetnek a városba, akikkel egyébként már jelenleg is tárgyal a cég.

A testület elfogadta a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját és idei terveit is. Michl József elmondta, hogy Tata a legnagyobb tagja az egyesületnek, így vállalták, hogy minden évben támogatják a működését a városban befolyt idegenforgalmi adó 50 százalékával, de maximum 25 millió forinttal.