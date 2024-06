Kulcsok, ruhaneműk mellett döbbenetes, hogy csaknem egy tucat mobiltelefon is szerepel a Tatabányán elhagyott tárgyak listáján, amin nagyobb értéket képviselő kerékpárok is fellelhetőek. De gazdáját keresi például egy fonott kosár és egy sporttáska is, benne használati tárgyakkal.

A több kerékpár mellett és egy lézerterápiás készülék, elektromos vízpumpa, pénztárca is van a listán, utóbbiban még készpénz is fellelhető. A talált tárgyak teljes listája megtalálható a város közösségi oldalán és honlapján.

Ha valaki felismeri a listán szereplő tárgyak között saját ingóságát, akkor a Hatósági Irodát keresheti személyesen ügyfélfogadási időben Tatabányán, a Fő tér 8. alatt, telefonon, a +36 34/515-785-ös telefonszámon vagy e-mailben, a [email protected] címen.