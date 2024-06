M. Varga Katalin coach, mesterpedagógus és ötletgazda nagyon érdekes és izgalmas előadást tartott június 19-én, a József Attila Könyvtárban, ahol a tehetség és a mentorálás kapcsolata kapott fókuszt.

Tehetség és mentorálás került fókuszba M. Varga Katalin előadásán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 124 Óra

Az előadó szerint kivétel nélkül mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni a témakört és felszínre hozni azt. Úgy fogalmaz, a kvalitás egy erőforrás, aminek felkutatásáról és megtartásáról szól a program. A rendezvénynek remek keretet adott a szakmai előadás, de jelen volt Mészáros Dávid is, az egyik mentorált, aki gyakorlati szempontból támasztotta alá az elhangzottakat.

A tizenéves kamasz, leendő középiskolás Dávid beszámolt a program előnyeiről. Egyebek mellett fejlődő teljesítőképességéről, de elmondása szerint más téren is érezhető volt a változás. Kitartóbbá vált, valamint nőtt a teljesítőképessége is. Még mielőtt elhangzott volna a bemutató, egy tesztet kaptak a közönség soraiban ülők, a kérdéseknek később fontos szerep jutott. De erről majd később!

Minden résztvevő kézhez kapott egy tesztet, aminek később fontos szerep jutott

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A száguldó cirkusz 90-es évek eleji világa szippantott be, ami egyaránt szól a versenyről, a sportról, de a show-ról is – fejtette ki Dávid, aki kellő magabiztossággal mutatta be kivetítő segítségével az 1986 óta működő és 15 kanyarból álló Hunga­roringet, aminek részleteiről, a táv hosszáról és 1 perc 14 másodperces köridejéről is beszámolt. Az előadás alatt versenyzői legendák is elhangoztak, például a 3 világbajnoki cím tulajdonosa, Niki Lauda, vagy a brazil autóversenyző, Ayrton Senna és a korábbi német autóversenyző, Michael Schumacher. A tesztet – némi segítséggel – sikerült kitölteni a résztvevőknek. Köztük ott volt Dávid leendő középiskolai tanára is.

A tehetség már egészen fiatalon megmutatkozik

A tehetséggondozás nem csupán nevelési-oktatási, hanem társadalmi ügy. Ez M. Varga Katalin szakember véleménye, aki szerint a tehetségcentrikus, erősség-, motivációcentrikus szemlélet többet ad, más „szemüveget”, mint a felzárkóztatásra, valamint a hiányra való koncentráció. A rendezvényen elmondta azt is, a tehetségsegítésnek vannak történeti, történelmi hagyományai, és a tehetségnek mutatkozó tanuló támogatása a vele foglalkozó pedagógus sikeressége szempontjából is fontos.