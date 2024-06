Ismét nagy sikere volt a Richter Gedeon Nyt. tudományos showjának, amelyet a Múzeumok éjszakája egyik esztergomi helyszínén, a Duna Múzeumban tekinthettek meg az érdeklődők. A program keretében Pilling Dávid, a Richter dorogi gyáregységének üzemvezető-helyettese látványos kísérleteket mutatott be a jelenlévőknek, az interaktív show-val több száz látogatónak sikerült emlékezetesebbé varázsolni az estéjét. A résztvevők a természettudományokon keresztül egy kicsit meg is ismerkedhettek a vállalattal, mely a társadalmi szerepvállalás terén is élen jár.

A Richter Gedeon Nyrt. fontosnak tartja a természettudományok oktatását, népszerűsítését

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A cég tájékoztatása szerint a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványa 2023 decemberében közzétett egy felhívást, miszerint egy új támogatási forma bevezetésével lehetőséget biztosítanak a közoktatási intézmények részére a természettudományok oktatásához elengedhetetlen eszközállomány és technikai feltételek fejlesztésére.

Az összesen 100 millió forintos keretösszegre a célintézmények maximum 10 millió forint értékben nyújthattak be olyan kérelmet, amelyek kifejezetten természettudományos oktatási infrastrukturális lehetőségek biztosítását, beszerzését és ezek fejlesztését célozzák meg. Az alapítvány kuratóriuma összesen 35 intézmény kérelmét fogadta el. A megítélt összeg 49 százaléka gimnáziumokhoz, 15 százaléka általános iskolákhoz, 11 százaléka technikumokhoz kerül, 25 százaléka pedig többcélú intézmények kérelmének támogatását szolgálja majd. A támogatott intézmények között szerepel a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola, illetve a Petőfi tagiskolája, továbbá az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium is.