Formás kis oduk kerültek fel a tatai Öreg-tó partján lévő fákra. Azonban nem madaraknak, hanem denevéreknek készültek a lakások. Az önkormányzat ugyanis denevérekkel előzné meg a szúnyoginváziót.

Az önkormányzat denevérek segítségével védekezne a szúnyogok ellen. Ezért az Öreg-tó partján lévő fákra szereltek fel odúkat számukra.

Fotó: Facebook/Tata Város

Tata önkormányzata és a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány együttműködésében denevérodúkat helyeztek ki június 6-án az Öreg-tó mentén lévő erdős területre, az Által-ér torkolata közelébe.

Denevérek a szúnyogok ellen

A tata.hu tájékoztatása szerint a denevérodúk kihelyezésével, azon erdei denevérfajokon tudnak segíteni, melyek elkezdenek beköltözni a lakott területekre. Ezeken a helyszíneken gyakran családi házak burkolatai alatt találnak optimális helyet. Az ilyen „lakásfoglalások” kiváltása, csökkentése érhető el a denevérodúk kihelyezésével, ezáltal erdei környezetben, eredeti élőhelyükön tartva az állatokat.

Az ötletről Michl József, Tata polgármestere is beszámolt a közösségi oldalán kitett videóban.

A denevérodúkban 50-70 példány is szállást talál

Fotó: Facebook/Tata Város

– Mindannyiunkét bosszantják a szúnyogok. Ezért is gondolkodunk azon, hogy a kémiai szúnyogirtáson kívül, aminek ráadásul nagyon szigorú szabályai vannak, más módszert is találjunk arra, hogy ritkítsuk a szúnyogokat a városban. Ezért a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvánnyal vettük fel a kapcsolatot és az ő segítségükkel denevérodúkat fogunk kihelyezni a nagy fákra itt a tóparton – magyarázta a polgármester.

Ezerszámra eszik

A denevérek tetemes rovarfogyasztásukkal nagy hasznot hajtanak az embereknek. Egy törpedenevér egyetlen éjszaka 2000-2500 szúnyogot is elfogyaszt, a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány által fejlesztett és gyártott denevérodúkban 50-70 példány is szállást talál. Ezáltal csökkenthető a szúnyogirtás mennyisége is, biológiai szúnyoggyérítéssel kombinálva hatékony környezetbarát módon lehet védekezni. Tatán első alkalommal 11 odút helyeztek ki a szakemberek.