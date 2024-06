A zoldkomarom.hu oldalon is olvasható, hogy a Duna áradását követően a meleg időjárás kedvező feltételeket teremtetett a szúnyogok számára Komárom térségében is. Így aztán az elkövetkezendő három hétben a katasztrófavédelem központi gyérítési programja mellett az önkormányzat is végeztet gyérítéseket földi úton, amelyek hetente várhatóak.

A szúnyogok Komáromban is problémát okoznak, melegködös eljárással is gyérítik őket

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: Békés Megyei Hírlap

A héten melegködös gyérítést terveztek, főként a Dunához közelebb eső részeket. Jövő hét elején egy nagyobb kiterjedésű területen a katasztrófavédelem szervezésben tartanak földi úton gyérítést a napnyugta utáni órákban. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Kiegészítéseként ajánlott, hogy a lakók szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.