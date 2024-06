Gryllus Vilmos újra Tatán

Sok óvodai csoport és osztály is kilátogatott a szép nyárias időben az Angolkertben lévő szabadtéri színpadhoz, ahol az ország egyik legismertebb gyerekdal előadója várta a közönséget. Természetesen Gryllus Vilmos most is mindenki számára tartogatott pár kedves dalt: a gyerekek kedvencei, mint a bicikli, vagy a pörög-forog a szoknya mellett legújabb dalait is megmutatta a közönségnek. A szülők pedig örömmel ismerték fel az Égből Pottyant Mesék ismert dallamait. Gryllus Vilmos egy gitárral és az elmaradhatatlan csellóval ismét megtáncoltatta a tatai gyerekeket, akik az előadóval együtt énekelték kedvenc dalaikat. Az egy órás koncert után egy kis pihenő következett, majd kora délután a Sokdalom kisszínpadán a Juniorka Óvoda Micimackó csoportja mutatta be kis műsorát.