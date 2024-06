Ilonka néni elmondta, a háziorvosa szerint hosszú életének titka a sok munka, tevékenység. A tata.hu tájékoztatása szerint 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Kun Miklósnét Michl József polgármester.

Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Tata polgármestere

Fotó: tata.hu

Ilonka néni nagy családba született, tizenketten voltak testvérek. Szülei példája nyomán korán megtanulta, hogy mit jelent a szorgalom, a munka és a kitartás.

Aktív születésnapos

Dolgozott többek között a növénytermesztésben majd az állattenyésztésben is, ebből a munkakörből ment nyugdíjba, a tatai TSZ-ből. Férjével 1954-ben házasodtak össze, párját 1993-ben vesztette el. Házasságukból 2 gyermekük született, Ilonka néninek most 4 unokája, 6 dédunokája és 1 ükunokája van. Manapság is aktívan telnek a napjai, rendszeresen jár a Szociális Alapellátó Intézmény Idősek Klubjába, és a Bibliát is gyakran forgatja. Pozitív életszemlélete, kedves, nyitott, közvetlen természete miatt mindenki kedveli a társaságát és szívesen hallgatja történeteit.