Egész napos ingyenes rendezvénnyel, köztük gálamérkőzéssel ünnepelte az elmúlt hétvégén alapításának, illetve fennállásának 110. évfordulóját a Dorogi FC a Buzánszky Jenő Stadionban. Mint ismert, a nagy múlttal rendelkező klub 1914-ben Dorogi Atlétikai és Futball Club néven alakult, és több mint egy évszázaddal ezelőtt több mint tíz szakág tartozott hozzá. A hőskorban az ország egyik legjobb futballcsapatával Dorog büszkélkedhetett, olyan neves labdarúgók is viselték a dorogi mezt egykor, mint Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, de az elmúlt 110 évből további neveket is felsorolhatnánk. A szombati születésnap utánpótlástornákkal kezdődött: a klub tájékoztatása szerint előbb az U8-as és az U11-es korosztály, majd az U7-es, az U9-es és az U10-es játékosok léptek pályára, végül következett az U12-U19-es házi bajnokság.

Dorog játszott a Doroggal. Születésnapot ünnepelt a városi futballklub

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Talán a legnagyobb érdeklődés a délutáni gálamérkőzés iránt mutatkozott. A 2012/2013-as szezonban az NBIII-ban bajnoki címet szerzett csapat, valamint a 2015/2016-os évadban az NBII-be való feljutást kiharcoló alakulat mérkőzött meg egymással. Vigh Ádám mellett több korábbi kedvenc is játékra vállalkozott, mint például Faragó Szabolcs korábbi csapatkapitány. Bár már több játékos is befejezte azóta az aktív labdarúgó pályafutását, az eltelt évek alatt mit sem vesztettek tudásukból, a cseleket, és a kontratámadásokat rutinból megoldották. A remek hangulathoz a szurkolók is hozzájárultak, akik a hirtelen érkezett felhőszakadás ellenére is lelkesen biztatták a csapatokat.