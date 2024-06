Filmforgatások kedvelt helyszíne, családi kirándulások célpontja, Tatabánya közkedvelt turista-látványossága a Szelim-barlang. A Turul-emlékműtől párszáz méterre lévő természeti képződmény hatalmas „örökpanorámás” bejáratával és óriási, égre néző nyílásával valóban olyan, mintha az idők kezdetén sárkányok és varázslatos lények szálltak volna innen a magasba. De vajon hogyan és mi alakította ki ezt a formát? És különben is, éltek benne emberek?

Kilátás a csodálatos Szelim-barlangból

Fotó: Mohácsy Viktor / Forrás: Facebook/7nap7kép

Cseh Julianna régésztörténész szerint nem véletlen, hogy a Szelim-barlang történetét legendák szövik át. A főbejárata éppen Tatabánya felé néz, a városból és az M1-es autópályáról is pont belelátni. Könnyű belelátni izgalmas, talán igaz, talán fantázia-szülte történeteket is.

Dörre Tivadar Szelim-lyukat bemutató rajzai, 1894

Forrás: Wikipedia

A barlangról, amelyet régen a bánhidai Szelim luka néven is emlegettek, valóban az a hír járta, hogy egy mérges sárkány lehelete őrzi, ám az valójában egy másik barlang lehetett, amelyben mérgező gázok keletkeztek.

A Szelim-barlang bejárata 1918-ban

Fotó: Schermann Ákos / Forrás: Fortepan

A legenda szerint, amikor török és tatár hordák megtámadták Bánhidát, hét falu népe menekült a barlangba. Ott rejtőztek el, és el is zárták a barlang nyílását, ami így biztonságos menedéket kínált, hiszen a főbejáratot valóban nehéz megközelíteni, és a rókalyuknak nevezett oldalbejárat is olyan, amelyen át csak egyesével lehet bemenni.

A Szelim-lyuk északi bejárata

Forrás: Wikipedia

A történet valahogy úgy folytatódik, hogy az odabent rejtőzködő helyiek vagy közülük egy nő vízért ment, amikor észrevették őket – talán egy gyerek sírását meghallva − a támadók, akik ezután felülről, az általunk is ismert beszakadáson át tüzet dobtak a barlangba. Ez pedig a bentiek a vesztét okozta.

A Szelim-lyuk 1933-ban publikált fényképe

Forrás: Wikipedia

A kincskeresők mindig is élénken érdeklődtek a Szelim-barlang iránt, gondolván, ha igaz a legenda, és oda menekültek emberek, akkor biztosan vitték magukkal minden javukat, amit meg akartak menteni a törökök elől. A barlangban találtak is Árpád-kori és középkori emberi csontokat, azt azonban máig nem tudni, hogy ezek egy baleset vagy vész miatti tömegsírból származnak-e vagy egy temetkezési helyről. Az első feltárásokon, 1932-ben kutató árkot húztak a barlangba, amely egy neolit, tehát nem őskori, hanem új kőkori, körülbelül 5-6 ezer éves tűzhelyet szelt át. Sok kerámia töredéket, faszenet, állat csontot, barlangi medve csontot és kőeszközöket is találtak ekkor.