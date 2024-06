Demeter László fuvolaművész koncertje után, a századik évfordulóhoz fűződő ünnepi szentmisén Fejes Csaba atya köszöntötte Gyöngyös Ferenc nyugalmazott atyát, az ünnepi szentmise főcelebránsát, aki korábban hosszú éveken át volt a Dorogi Szent József-templom plébánosa, mellette pedig vezette a tokodaltárói közösséget is. Gyöngyös Ferenc kijelentette: fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot Istennel és hogy a kiemelt eseményekkor is elmenjünk Isten házába.

Fejes Csaba, Gyöngyös Ferenc és Szőcs László a templomszentelés századik évfordulójához kötődő szentmisén.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Fejes Csaba kitért arra, hogy a jubileum mellett Szent Péter- és Szent Pál apostolok napját is ünnepelték a szentmisén, melyen Gyöngyös Ferenc mellett Szőcs László, táti-tokodi plébános is celebrált. Az Istentisztelet után Petrik Nóra és Bihari Bence, a Gárdonyi Géza Általános Iskola két diákja verset szavalt, míg a gyönyörű hangjáról ismert Molnár Renáta az ünnephez illő dalt énekelt el. Az ünnepségen részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő és Petrik József polgármester is.