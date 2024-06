Hartmann Imre szétosztotta a kitüntetéssel járó majd félmillió forintot

A Szákszend Községért Elismerést, a képviselő-testület által adományozható legmagasabb díjat Hartmann Imre alpolgármester kapta. A község javára kamatoztatta már kiterjedt kapcsolati tőkéjét, például az 1999-2000-es években a faluház építésénél. Szenvedélyes vadász, hazánkon belül és a világ számos részén, köztük Afrikában is részt vett már vadásztúrákon. A farmján létrehozott tekintélyes trófeagyűjteményét közkinccsé tette. A község iskolásait, óvodásait, nyári táborok résztvevőit, tardoskeddi testvértelepülésről érkezőket, csoportokat lát vendégül rendszeresen. Harminc éve főszervezője a borversenynek, de a helyi dalkör oszlopos tagja is.

Az elismerés átvételét követően Hartmann Imre bejelentette, hogy a kitüntetéssel járó 400 ezer forintot is szeretné felajánlani. Az összeget egyenlő, 100-100 ezer forint értékben szétosztotta a bölcsődének, óvodának, iskolának és a dalkörnek. Felidézte a bányatónál tartott sikeres majálist is, ahol – mint mondta – csak egy hibádzott, hogy nincs áram. Ezért azt is bejelentette, hogy egy aggregátor megvásárlásával támogatja a Bányató Horgász Egyesületet.