Az esztergomi termelés mennyisége a 2022-es évhez képest 24,3 százalékkal, míg a hazai és exportértékesítés árbevétele 33,9 százalékkal növekedett. A Magyar Suzuki 12.167 autóval és 11,3 százalékos piaci részesedéssel zárta a 2023-as hazai újautó regisztrációs összesítést. Az esztergomi gyártóvállalat mindeközben csaknem 55 millió eurót fordított beruházásokra.

Atsumi Masato, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón.

Fotó: Peter Sorok / Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

A Magyar Suzuki összes értékesítésből származó nettó árbevétele: 2.871,3 millió euró volt, a belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel: 272,6 millió eurót, az exportértékesítésből származó nettó árbevétel pedig 2.598,6 millió eurót tett ki. Az adózás utáni eredmény 141,7 millió euró volt, amelyet a vállalat eredménytartalékba helyezett és visszaforgatja beruházásokra.

Ami a magyarországi gyár termelési és értékesítési eredményeket illeti, tavaly 160.338 darab autó gördült le a gyártósorról 161.763 autót értékesítettek, ebből 156.213 volt esztergomi gyártású. 148.954 autó ment a világ 123 országába exportra, ebből magyar gyártású 145.256 db (Vitara 79.851, S-CROSS 65.405). Magyarországon 12.809 autót értékesítettek, ebből hazai gyártású 10.957 (4.890 Vitara, 6.067 S-CROSS) volt. A gyártás 88,5 százaléka, összesen 141.847 darab hibrid gépjármű volt.

Külföldön továbbra is a Vitara a népszerűbb: a modell az idén megújult, 2024. február 8-án pedig legördült a szalagról a 4 milliomodik magyarországi gyártású Suzuki is, ami egy hibrid Vitara volt. A magyar vásárlók körében azonban az S-CROSS a közkedveltebb: tavaly szeptemberben a modellből elkészült az 500 ezredik az esztergomi gyártósoron. Hazai elismerését jól mutatja, hogy tavaly az Év Autója versenyen a közönségdíj mellett a szakmai zsűri is elsőként hozta ki 22 márka 39 autója közül. Az Európai Unió 2024. július 7-től egyre több vezetéstámogató rendszer beépítését teszi kötelezővé, a Magyar Suzuki gyártását is befolyásolja: a Vitarák májustól, az S-CROSS-ok pedig júniustól kerülnek forgalomba a jogszabályok által előírt új felszereltséggel - tájékoztatta lapunkat a vállalat.