Már az első részvételi adatok is kiugróak voltak Kisbéren, ez a szám, azóta is növekszik, most 25 % körüli adatoknál járnak. Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere a Kemma.hu-nak elmondta, neki is sorba kellett állnia, hogy leadja a voksát, olyan sokan voltak. A polgármester szavazásra buzdít minden választópolgárt.

– Azt gondolom, hogy a szavazás nagyban befolyásolja az egész Európai Unió, Magyarország, a vármegyénk és Kisbér jövőjét. Bízom a választók bölcsességében, hogy olyat fognak választani, aki biztosítja Kisbér és az ország biztonságát – mondta el a polgármester, majd hozzátette: