Gyakori, hogy hazaérkezéskor a kulcsot nem a kulcstartóra akasztom fel, hanem ehelyett az asztalon, szekrényen, ablakpárkányon landol, persze mindennek meg is van a következménye. Került már elő a lakáskulcs a szelektív hulladékgyűjtő kukából, ágyneműtartóból, sőt még a fészerből is, de ugyanígy az autókulcs is gyakran eltűnik. A minap örültem, hogy végre meglett a kocsi mindkét kulcsa, mire a következő napon ismét olyan helyre tettem az egyiket, hogy egy hétig keresnem kellett. Ha csipogó lenne mindegyiken, és gombnyomásra fülbemászó dallam szólna az egész házban, akkor egy életre megtanulnám, hogy rend a lelke mindennek.