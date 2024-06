A rekordot beállító palacsintakígyó mintegy 6200 palacsintából állt. A Jókai-palacsinta ötlete egyébként a Komáromi Városmarketing Kft. és Sági Szilárd gasztrokibic közös találmánya, amelyet a Jókai-bableves ihletett.

Rekordot döntöttek Komáromban, amiből Keszegh Béla és Molnár Attila polgármesterek is kivették a részüket

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A munkához rengeteg civil szervezet, valamint Keszegh Béla és Molnár Attila Észak-, illetve Dél-Komárom polgármesterei is csatlakoztak. Az 1010 méteres palacsintakígyó új magyar rekordnak számít, a nyúliak egy hónappal ezelőtti, 740 méteres rekordját döntötték meg a komáromiak. A rekordot Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora hitelesítette. Az ellenőrzés végén a résztvevők meg is kóstolhatták a palacsintákat, ami pár percen belül el is fogyott.

A Szabadság téren már délután megkezdődtek a programok, amelyekhez sok helyi szervezet csatlakozott. A Street Generations air track szőnyeggel érkezett, a DiViSz arcfestéssel készült, a Kemence Egyesület kézműves foglalkozást tartott, a könyvtár pedig papírszínházzal érkezett. A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, a Virgonckodó Játszópark, a máltaisok és a Vöröskereszt is csatlakoztak a programhoz.