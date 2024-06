Már megérkezett az első „fecske” az újvárosi régi piacra. Rögtön a vásár elején, Faluvégi Jánoséknál megtaláltuk a görögdinnyét, ami egyelőre egyeduralkodó a standokon.

A régi piac első fecskéjét is megtaláltuk: megjelentek a görögdinnyék

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Igaz, még csak az olaszoktól hozott import szeletek kaphatóak 750 forintos kilós áron, de jól megfér az őszibarack és hű társa, a sárga mellett. Utóbbi 1450-ért, az őszibarack pedig 691-ért kapható.

Három héttel minden korábban érik az idén

– értetlenkedik Faluvégi János, aki szerint ezt nem venni észre a gyümölcs minőségén. Mint mondja, az időjárásváltozás következménye, hogy a barackok már most, a szokottnál jóval korábban szépek és lédúsak, mint ahogyan a cseresznye és a meggy is korábban érkezett.

Ottjártunkkor Zoltán vett néhány marékkal a szép és piros termésből. Azt mondja, gyümölcslevesnek vagy meggyszósznak is kiváló lenne a zsákmány, de ő inkább esténként szemezget belőlük tévénézés közben. Kató néni is megérkezik. Törzsvásárló. Válogat a termések között, az őszibarackból vesz egy kóstolót. Nem is kell neki több érv, már az első falat után tudja, hogy jön még a piacra vásárolni. Ha pedig megunja – teszi hozzá – elteszi befőttnek. Tökéletes és természetes vitaminpótlás ősszel vagy télen is, ha addig megmarad. Olcsóbb, mint a gyógyszer – mondja a piacmustra alatt.

Lőrincz Miklós szerint a szabadföldi epernek már vége, kénytelen lengyel import gyümölcsöt árulni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Lőrincz Miklós standján is találkozunk sok és szép gyümölccsel. A cukordinnye kilós ára 999 forint. Jóslatokba bocsátkozik. Szerinte két hét múlva már fóliás dinnyét is tudnak árulni, talán egy hónap múlva már pakolhatják a strandra a szabadföldi dinnyét. Addig választani lehet más finomságok közül. Azt mondja, a hazai eper már megérett, az elmúlt napok időjárása nem igazán tett jót a termésnek. Az eső nagy kárt okozott az ágyások körül: néhol szétverte, más helyen pedig megrohasztotta az eperszemeket. Ez az indoka annak, hogy már csak lengyel import kapható, 2200 forintért.

Hetekkel előbb érik a barack is, szemmel láthatóan a vásárlók nagy örömére

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Régi piac, új kínálat

Annak ellenére, hogy hétköznap voltunk piacmustrán, nagy volt a forgalom. Mindenki az új ízeket kereste, azok pedig most vannak bőven. A szépen pirosló meggy 1500, a nagy szemű cseresznye 2500 - Balatonlelléről érkeznek a ropogós gyümölcsök. A zöldségek közül az újrépát, a borsót és a kovászolni való uborkát veszik és viszik leginkább, de a paprika (660-700) és a paradicsom (990) is szépen lassan átveszi a hatalmat a bevásárlókosarakban. A vásárlók szerint lassan itt az idő a lecsófőzéshez.