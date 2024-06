Az esemény helyszínein, a református templomban, a Tatai Református Gimnáziumban valamint a Kossuth téren és környékén, a Kőkúti iskolában és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban csaknem száz, mindenki számára nyitott és ingyenes program, könnyű és komolyzenei koncertek, kiállítások, előadások, gyerekműsorok, foglalkoztatók várják az érdeklődőket – írják Tata közösségi oldalán. Az érdeklődők a rend.hu oldalon a fesztivál részletes programjáról is tájékozódhatnak. A programfüzetet a tata.hu oldalról is letölthetik, az oldalon emellett a rendezvény ideje alatt érvénybe lépő ideiglenes forgalomkorlátozásokról is tájékozódhatnak.