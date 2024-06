– Csapatunkkal olyan fesztiválért dolgozunk, amely az elmúlt 30 év hagyományait tisztelve, a kulturális sokszínűséget megőrizve teremt szerethető, családi és baráti közösségi teret – magyarázta az ügyvezető egy korábbi sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Michl József, Tata polgármestere is, aki megerősítette azokat a kéréseit, amiket már az áprilisi testületi ülésen elmondott.

– Szerettük volna, ha a hagyományokat követve a fesztivál megmarad családi fesztiválnak, ahol ingyenes, színvonalas programokkal várják az érdeklődőket. Illetve bevezetnek az ételekre és italokra egy ársapkát – szögezte le a város vezetője.

Kirándulás a legendák városában

A nyári szezon első kirándulásán igazán magasztos, festői helyre invitáljuk a különleges helyszíneket, történelmi és ismeret-terjesztő látnivalókat egyaránt kedvelőket. István királyunk születési és koronázási városában, Esztergomban töltünk el egy programokban ismét gazdag napot!

Idegenvezetővel az Altemplomtól a Kupoláig bejárjuk a felújított Bazilika minden zegét-zugát, természetesen az egyedi, felbecsülhetetlen értékű kegytárgyakat, koronázási öltözeteket és ötvösműveket őrző Kincstárat, a Vízivárosra és a Dunán átívelő a Mária Valéria hídra kilátást nyújtó Panorámatermet és kiállításait is megnézzük.

Még a 100 méter magas, monumentális épület tetejére is felmászhatunk és a kupoláról élvezhetjük a Dunakanyar panorámáját! A Főszékesegyház parkja is rengeteg érdekességet tartogat. Elegendő, ha csak a Szent István király koronázási szobrot, a Magyarok Nagyasszonya szobrot, vagy a Sötétkaput említjük a sok egyéb mellett. De akár egy jó kávét is elfogyaszthatunk a Rondella Kávézó hangulatos várfalteraszán – áll az érdekesnek ígérkező esztergomi program Facebook-oldalán, amelyre június 29-én, szombaton várja az érdeklődőket.

Levendulamániások, figyelem!

Ez a program most nektek szól! Június 29-30-án reggel 8-tól este 8-ig lesz utoljára nyitva az esztergomi Kettőspince sor 17. szám alatt található levendulás. Mint azt az esemény oldalán írják, idén is tudtok kóstolni és vásárolni levendulás szörpöt, lekvárt, mézet, csokit, fagyit, pálinkát, macaront, lolli-popot! Lesznek zsákocskák, kerámiák, szappanok, és kávézni is lehet. 1200-2000 forintos zacskóba tudjátok szedni a virágot, ollót korlátozott számban tudnak biztosítani. A szervezők kérik, autóval ne menjen fel senki a hegyre, a buszfordulóban vagy a régi Kettős pince vendéglő előtt lehet parkolni.

A strandröplabda otthona lesz Tata

Tatán, az Epítők Parkjában nyolc nap alatt három nívós röplabdatornát is rendeznek. A kiemelt napokat az ÉDRA, a MÁV Előre SC, a Magyar Röplabda Szövetség és Tata Városának Önkormányzata közösen szervezi, az események pedig ingyenesen látogathatók lesznek. A rendezvény az Audi Hungaria Strandröplabda Országos Bajnokság második fordulójával startol el, melyet június 28-tól június 30-ig tartanak. A három napon át tartó eseményen a női és a férfi csapatok mellett ötcsillagos U18-as utánpótlás lány-fiú versenyzést rendeznek.