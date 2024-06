A KPVDSZ Művelődési Házban zajló választás menete leképezte az önkormányzati választásokat. Volt kampány, beszéd, programismertetés is. Névjegyzéket állítottak össze a fiatalok, majd szavazhattak a küldöttek, akiket az intézmények az ott tanulók számának arányában delegáltak. Negyvenkettőből harminchárman jelentek meg a programon. A Szavazatszámláló Bizottságban a tatai diákönkormányzat tagjai foglaltak helyet.

A régi-új diákpolgármester a választás előtt kampánybeszédében kiemelte: folytatni kívánja a hagyományos programokat, amelyek sikere az elmúlt években egyértelmű volt. Ilyen a piknik, vagy a focikupa is. A választási ciklusában indítottak egy komolyzenei koncertet is, amely nagy érdeklődés mellett zajlott, így ezt mindenképpen folytatni kívánja. Emellett felmerült még több új ötlet is, mint például egy városszépítő projekt megvalósítása. Az aluljárót szeretnék színesebbé varázsolni és képzőművészeti alkotásokkal díszíteni. Ehhez természetesen egyeztetések szükségesek az önkormányzattal is. A programon részt vett a város vezetője, Szücsné Posztovics Ilona polgármester, aki sok sikert kívánt az újraválasztott diákpolgármesternek, majd átadta a megbízólevelet és a megbízást jelképező szalagot a 2024/2025-ös tanévre Pontos Kírának.

A műsort Bán Lili Eliza és Vámosi Patrik, az ,Acoustic Trip” formáció tagjai szolgáltatták.