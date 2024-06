Igazi gyerekparadicsomot varázsoltak a Tatai Csillagsziget Bölcsőde családi napjára. A kisebb és a nagyobb gyerekek is megtalálhatták a kedvükre való szórakozást és a szülőket is rengeteg meglepetés várta.

Az udvaron hagyományos népi játszótér is helyet kapott a bölcsőde családi napján

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Bár az idő kicsit borúsan indult, már a reggel 9 órás kezdésre is sokan érkeztek a tatai Csillasziget Bölcsődébe. A családi nyílt napra a jelenlegi és a leendő bölcsisek is meghívást kaptak. Természetesen a testvéreit is mindenki magával hozhatta.

Póniló a bölcsőde udvarán

Az biztos, hogy senki sem bánta meg, ha a szombat délelőtti programnak a családi napot választotta. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi különböző foglalkozással, játékkal és finomsággal várták a vendégeket.

Az udvaron hagyományos népi játszótér kapott helyet a kosár körhintával és a csigaversennyel együtt. De még két póni is várta a gyerekeket, akiket még az olykor-olykor szemerkélő eső sem tartott vissza, hogy felüljenek a lovacskák hátára. A kocsi és az agostyáni önkéntes tüzoltóknak hála, két tűzoltóautóba is beülhettek a kíváncsiak, a Dottó pedig háromszor fordult, hogy senki se maradjon le a városnézésről.

KRESZ, versenyautó és vonatpálya is várta a gyerekeket

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A csoportszobák is átalakultak a családi nap idejére: kreatív foglalkozáson űrhajók, léghajók és repülők készülhettek. De volt mini KRESZ- és versenyautó-pálya, és kalauznak is beállhattak a gyerekek. Az ötletes játékok mind-mind a kisgyermeknevelők kreativitását dicsérték, sok szülőnek jó ötletet adva az otthoni esős napokra. A konyhás nénik is kitettek magukért: a bölcsiben reggelire és uzsonnára felszolgált menükből készítettek szemkápráztató alkotásokat. A különböző házi készítésű limonádék és mentateák, az édes és sós krémek, a finom pogácsák mellett gyümöcstállal, paprika vonattal, sajtmarkolóval és cukkini hajóval készültek.