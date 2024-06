– Jelenleg tizenkét fő ad szolgálatot, amiből nagy örömünkre hárman ifjú polgárőrök, vagyis még csak 16-17 évesek. Ez nagyon fontos, mert az egyik legnagyobb problémánk, hogy nincsen utánpótlás, nem csatlakoznak hozzánk többen. Úgy gondolom, hogy 20 fővel már stabilan tudnánk működni – magyarázta Attila, aki azt is elárulta, hogy eddig nem volt olyan felkérés, amire nemet kellett volna mondaniuk. Azonban ehhez az is kell, hogy több olyan személy is legyen a csapatban, akinek a fizető, civil munkája rugalmas.

Sok a felkérés

– A rendőrségtől és a helyiektől is kapunk felkérést. Többek között a környéken rendszeresen járőrözünk a rendőrökkel közösen, illetve a forgalomirányításban is segítünk. Például nagy problémát jelent a településen, ha az autópályáról leterelik a forgalmat Nagyigmándnál, mert akkor Kocson keresztül tudnak csak a kamionok is áthajtani. Ilyenkor biztosítjuk a biztonságos közlekedést. De kaptunk már meghívást a helyi iskolába is, ahol egy KRESZ-pályát építettünk a gyerekeknek – sorolta a felkéréseiket az egyesület elnöke. A kocsi polgárőröket az önkormányzat is támogatja, már kaptak egy irodát, ahova hamarosan beköltözhetnek. Azonban szolgálati autója még nincs az egyesületnek: két új és egy használt kerékpárral tudnak jelenleg a faluban közlekedni.