A közelmúltban írtuk meg, hogy jogsértően kampányol a TETT - Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesület, valamint annak polgármesterjelöltje, Szalay Ildikó. A TETT egy beszédes, szalayteam-es emailcímről írt levelet cikkünkről, azt állítva, hogy az számos valótlanságot és részigazságot tartalmaz. Hogy szó ne érje a ház elejét, tételesen végigmentünk az egyesület levelén, amelyben álláspontjuk szerint „tényszerűen válaszoltak” a cikkünkben megfogalmazottakra. Emlékeztetőül: a különböző választási szervek nyilvánosan elérhető határozatai és döntései alapján készült cikkünk. Így most azokat összevetjük a TETT-esek által írtakkal.

Az egyik ellenzéki polgármesterjelölt, Szalay Ildikó 2022-ben az eredeti stopavalonos pólóban (nagy képünkön), valamint a Facebook-oldalán jelenleg is elérhető, minden létező fórumon betiltott újraértelmezett ikerlogó

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Mint ismert, a Kúriát és Alkotmánybíróságot is megjárt téma mindenhol ugyanarra futott ki. A Stop Avalon! 2020 feliratos ikerlogó nem mutat összefüggést sem a szervezet nevével, sem kizárólagos összefüggést az egyesület tevékenységével, ellenben számos más civil szervezet, csoport hangoztatta szlogenként egy konkrét ügyben, a mostani használata pedig alkalmas lehet a választópolgárok megtévesztésére. Viszont mivel használják, ez jogsértés. Cikkünkben mi is megírtuk, amit Szalayék is kiemeltek: szlogenként használhatják a Stop Avalont, de az ikerlogót úgy, ahogy akarták, nem.